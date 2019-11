Vallbacksskolan satsar stort inför Barnens världsutställning 2021

– Något som står högt på listan i vår planering är försöka få hit Greta Thunberg, säger representanter från Vallbacksskolan. Hon är ju faktiskt lite lokal, eftersom mamma Malena är från Sandviken och mormor och morfar bor där.

Vecka 46 var fyra elever och två lärare från Vallbacksskolan på första resan inför världsutställningen som kommer att äga rum i Frankrike i maj 2021. Den här gången, första träffen, gick resan till Kosice i Slovaken. De var borta en vecka och hade fem heldagar inplanerade med aktiviteter varje dag.

Hur hamnade ni i detta projekt?

– Lena Rogell Hedlund, som är projektkoordinator på skolan, har jobbat i projekt med några av projektkoordinatorerna från de andra länderna när hon jobbade i Sandvikens kommun. När hon sedan började på Vallbacksskolan förra våren tog hon med sig projektet till oss eftersom den tidigare skolan inte var intresserad. Vi fick frågan och tackade ja, säger Helena Ström, en av lärarna.

"Barnens världsutställning 2021" är ett projekt med skolor från Frankrike, Ungern, Italien, Slovakien, Spanien och Sverige.

Hur har ni gjort för att välja ut eleverna?

– Alla klasser är delaktiga men för att komma med på resorna, fick man skriva en ansökan varför man ville vara med och sedan lottades det två tjejer och två killar från varje klass. Det är olika elever som åker med på varje resa, säger Helena Ström. Det blir mest rättvist. Visst vill man att alla ska få åka men det går ju inte.

Vad är det för projekt?

Eleverna Saga Elmström, Johan Lönnblad, Ebba Berggren (Melwin Parling var inte med vid detta tillfälle, reds anm) tillsammans med lärarna Mattias Kjellin och Helena Ström representerade Sverige och Gävle den här gången.

Varför sökte ni för att vara med i detta projekt?

– Jag såg det som en stor upplevelse och något stort att vara med i, säger Saga Elmström.

– En häftig grej att få vara med om och en chans att få se ett annat land, säger Ebba Berggren.

Johan Lönnblad tyckte det verkade spännande att få komma utomlands, se andra saker i ett land och dessutom lära känna andra människor.

Att vara bra på engelska var en förutsättning för att få vara med, eftersom bland annat ansökan skulle vara skriven på engelska. Dessutom måste eleverna förstå varandra på plats, när de träffas i respektive land.

– Vi såg ganska snart att våra elever ligger långt före vad gäller engelska. Vissa hade inte alls kunskapen och då blir det svårt med kommunikationen eleverna emellan, det är synd, säger Helena Ström.

Hur såg programmet ut på resan?

– Alla länder började med en presentation. Så vi började med att berätta om vårt land Sverige, vår stad Gävle och vår skola Vallbacksskolan. Allt för att lära känna varandra och allas länder, säger eleverna.

Sen var det program inbokat varje dag, med allt från bussresa till Tatrasbergen och besök i grottor, till studiebesök på Tricklandia, ett upplevelsecenter, och vetenskapsmuseet Steelpark. Dessutom ingick förstås besök på idrottsskolan i staden, uppvisningar, stadsvandring, disco och många tal.

– Vi var också på en avfallsstation och det var inte så kul, säger Saga Elmström. Det luktade väldigt illa och det fanns råttor. Dom ligger fortfarande lite efter oss vad gäller återvinning.

Den här gången bodde alla medverkande på hotell, därför att skolan är ett internat. Men på de andra resorna bor de hos familjer.

– Maten var inte särskilt bra, säger Ebba, Saga och Johan. Vi åt några gånger på skolan, och kan säga att Vallbacksskolans mat är mycket, mycket bättre. Resten av tiden åt vi på restaurang, men deras inhemska mat var ingen höjdare.

Nästa projekt de precis satt i gång är att göra en poster som sedan ska bli affisch för att göra reklam för världsutställningen. Alla kommer att göra en, sen väljs tre ut från varje klass, som blir en utställning på skolan där eleverna får rösta fram den bästa. Vinnarpostern skickas till Budapest där det blir röstning av alla bidragen från alla länder.

– Naturligtvis håller vi också på att planera inför träffen som ska vara här i Gävle i maj, säger Mattias Kjellin.

Projektet i Gävle kommer att handla om, Carbon Foot Prints, koldioxidavtryck. Till exempel hur stor inverkan vi har på miljön och vad vi kan göra på vår skola.

– Vi har många bra företag i länet som vi kommer att försöka få med och naturligtvis se till att få med politiker och andra makthavare i projektet. Så det är mycket jobb som ligger framför oss, men också väldigt roligt, enas alla om.

Fakta:

Barnens världsutställning 2021

Aktuellt: fyra elever från klass 8A och 8B har varit på resa till Kosice i Slovaken tillsammans med två lärare

Medverkande: Lärarna Mattias Kjellin och Helena Ström och eleverna Saga Elmström, Johan Lönnblad, Ebba Berggren och Melwin Parling

Projektet: Huvudmålet med projektet är att lansera den första världsutställningen av elever, och under hela projektet studeras förhållandet mellan teknik och miljö. Projektet finansieras av EU under programmet Erasmus +. Alla omkostnader betalas alltså av EU, det är bara fickpengar som eleverna får stå för själva. Alla länder/grupper turas om att dokumentera träffarna via text, bild och film.

Kommande träffar

Eleverna kommer att arbeta med olika teman inför varje möte i respektive land.

Träff 1 i Kosice i Slovakien handlade om Vad är en världsutställning?

Träff 2 i mars i Budapest, Ungern kommer att starta upp vår utställning med en poster för att göra reklam för Kids’ Universal Exhibition 2021.

Träff 3 i maj i Gävle kommer att handla om våra Carbon Foot Prints. Hur stor inverkan har vi på miljön? Hur kan vi mäta hur stora koldioxidavtryck vår livsstil ger? Hur kan ny teknik minska detta? Kan vi minska eller kompensera det? Vad kan vi göra på vår skola?

Träff 4 i November 2020 i Italien handlar om vad lokala företag i våra städer gör för att minska sina koldioxidavtryck och vilka bra lösningar som finns.

Träff 5 i februari 2021 i Spanien handlar om hur varje skola kan definiera sina egna lokala situationer och hur teknologi kan hjälpa miljön.

Detta mynnar sedan ut i en utställning i Frankrike i maj 2021 där alla visar upp de bästa exemplen.