Var med och öppna Gävles konstadventskalender – snart börjar vi!

Jubileet inträffar under ett år när ingenting har varit sig likt i konstlivet. Bildkonsten har inte varit fullt lika drabbad som scenkonsten av pandemins nedstängningar, men många är de utställningar som har fått ställas in eller skjutas på framtiden.

De två stora utställningar som visar på bredd i den lokala konsten, Höstsalongen och Länskonsten, tillhör dem som har fått stänga (Höstsalongen kan nu ses i en digital version) eller ställas in.

Men några fina konstminnen har vi ändå fått under 2020. Ett av dem står just Ateljéföreningen Gaffel för, som under Å-draget i september fyllde Rådhusesplanaden med konst.

Det är förresten inte bara konstadventskalendern som jubilerar. Ateljéföreningen Gaffel firar 20 år också under 2020. De håller till i Vävaren i Strömsbro.

Vi är förstås alltid glada att Gaffels konstnärer låter tidningen vara med som samarbetspartner i lucköppningen. Men detta år betyder den ännu mer, när chanserna har varit så få att möta de i Gävle med omnejd verksamma konstnärerna.

Från och med 1 december och hela vägen fram till julafton kommer vi att öppna luckor i konstadventskalendern. Detta sker främst med GD.se som kanal, men då och då kommer vi också att visa de aktuella luckorna i papperstidningen.

En av tankarna med konstadventskalendern är att sänka trösklarna till konsten. I år ger kalendern också en konstupplevelse på säkert coronaavstånd. Låt oss hoppas att 2021 blir ett år då konsten och kulturen återigen blir någonting som vi inte bara upplever genom våra skärmar!

Trevlig lucköppning!