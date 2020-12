Vårdens sista vädjan inför jul – stanna hemma: "Fira bara med dem du bor med"

Pandemins andra våg slog till hårdare än vad många experter förutspått. Det konstaterade statsminister Stefan Löfven förra veckan. Han varnade också för att antalet sjuka och döda kommer att fortsätta att stiga.

Tidigare i december rapporterade vi att situationen på länets sjukhus, inklusive Hudiksvalls och Bollnäs är extremt ansträngd.

Och trycket på vården har inte minskat sedan dess. Förra veckan nådde antalet inneliggande patienter nya rekordnivåer.

Med bara några dagar kvar till jul vädjar nu vården till samtliga: Stanna hemma och ta det lugnt.

– Det är oerhört viktigt att alla följer restriktionerna som finns. Vi är under sådan press att vi behöver all hjälp vi kan få, säger Roger Westerlund, verksamhetschef på sjukhuset i Hudiksvall.

Enligt honom har myndigheternas och statsministerns besked varit väldigt tydliga: Undvik stora julfiranden och fira bara med personer du bor ihop med.

– Träffa inte och ta inte hem släkten över jul. Fira bara med personerna du bor med. Även om alla har fina ambitioner om att hålla avstånd, låt bli, säger Roger Westerlund.

Hans uppmaning gäller inte bara att försöka minimera smittspridningen. Det handlar också om att undvika riskbeteenden som kan orsaka övriga vårdbehov. Till exempel brutna ben.

– Undvik riskfyllda beteenden, som att köra bil eller vara ute och cykla. Egentligen allt som riskerar att du kan hamna på sjukhus, säger Roger Westerlund.

I princip alla vårdplatser på länets sjukhus är belagda, enligt honom. Därför är det också viktigt att alla undviker aktiviteter som kan resultera i sjukhusvård.

– Vi kommer alltid att ta hand om alla som behöver vård. Men man måste förstå att läget är mycket allvarligt och vi behöver hjälp att avlasta, säger Roger Westerlund.

Även trycket på Bollnäs sjukhus är hårt, bekräftar verksamhetschefen Eva Hellman.

Precis som kollegan i Hudiksvall uppmanar hon alla att följa råden från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

– Det är på det sättet man som medborgare kan medverka till en dämpad smittspridning, säger hon och fortsätter:

– Det är jättetråkigt så här i jultider, men vi behöver alla hjälpas åt för att det här ska lugna ner sig.

Antalet inneliggande covid-patienter på Bollnäs sjukhus varierar över tid. Läget är dock fortsatt ansträngt.

– Vården är satt under jättehög belastning just nu. Vi flyttar all personal vi kan till covid-vården. Om man följer råden hjälper man både kommunal vård och omsorg samt sjukhusen, säger Eva Hellman.

Huruvida smittspridningen kommer att öka eller inte på grund av julfirandet kommer inte att märkas förrän om en eller ett par veckor.

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, för covid-19 ligger i snitt på fem dagar. Det kan dock dröja i upp till 14 dagar innan man insjuknar, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det kommer att vara någon veckas fördröjning innan vi vet hur det blir. Men med gemensamma krafter ska vi klara det här, säger Eva Hellman.