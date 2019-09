Vem blir "årets krogpersonlighet" på Guldtjädergalan? – här är de nominerade

När vi söker Anette Svedinger på Söders Källa har hon precis ätit lunch och sedan åkt därifrån. När hon ringer upp efter ett par timmar har hon precis parkerat utanför Little Art Cakery på Norra Skeppsbron och börjar inlevelsefullt berätta om dagen innan då hon serverat rabarberpaj åt ett äldre sällskap i hennes växthus och kafé Gröna Källan i Älvkarleby. Det är ganska talande. Hon håller sina skötebarn under armarna. Försöker vara närvarande överallt. Värnar om sin personal. Och är, i sanningens namn, inte helt noga med att verksamheterna går plus i slutänden.

– Många är arg på mig för att jag förslösar hela mitt kapital. Men jag gör det med glädje och hjärta. Det är min önskan att folk ska må bra. Därför har jag gått back. Men i mitt hjärta går jag plus. Jag mår bra av det, säger hon med eftertryck.

Anette Svedinger är inget mindre än en nutida mecenat, lyder motiveringen till nomineringen som årets krogpersonlighet.

– Det var väldigt roligt. Härligt att höra, säger den drivna fastighetsägaren och börjar snabbt och engagerat att berätta om sina fortsatta visioner för restaurang och bageri i de byggnader i magasinsområdet som hon äger. Men det är en annan historia.

De sista resterna av den temporära uteserveringen som fyllt Rådhustorget under sommaren har nyligen plockats bort. Erlandssons och Helt Enkelt fylls åter på av gäster.

Många av dem vill gärna byta några ord med Tårtan. Det är sån han är. En avslappnad typ som har tid för de flesta av sina gäster. Åtminstone i vanliga fall. Just nu är den ständigt glade krögaren sjukskriven med en nyopererad höft och har dessvärre inte gått att nå.

Nomineringen lyder kort och gott: "Det finns bara en Tårtan".

Han var nominerad även i fjol, och hade då följande kommentar att bjuda på:

– Det var fan, nu vart jag röd i ansiktet... Oj vad kul!

– Det har ju blivit en och annan timma på jobbet. Så är det. Men det är roligt. Jag har roligt. Jag antar att det är det som är grejen. Jag har hittat rätt, är på rätt plats.

Vad är det du gör som går hem hos gästerna?

– Jag försöker att vara på bra humör. Det är det som är min grej. Jag försöker vara glad. Vi har kul på jobbet, ser till att ha trevligt med gästerna. Det är vår filosofi.

Lobby, Livingroom, Allstar, Waynes, The Church... För att inte tala om de internationella artister som gästat Sandviken och Göransson arena mycket tack vare honom. Shawn Afshari nomineras som årets krogpersonlighet "för en mångårig insats för Sandvikens krogliv".

– Ja, det tackar vi för!, säger Shawn Afshari, som nu driver The Church vidare i ett eget bolag, medan mångårige vapendragaren Mike Markarian nu fokuserar på jobbet som sportchef i SAIK fotboll.

Vem som står som vinnare tillkännages på Guldtjädergalan den 21 oktober.

