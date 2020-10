Vi ska utse årets Gävlebo – och behöver din hjälp

Det är dags för oss på GD att uppmärksamma en hjälte eller eldsjäl. En sådan där person som alltid gör det lilla extra.

– Vilka är de som gör Gävle till en bättre stad att leva i? Årets Gävlebo är ett sätt för Gävleborna själva att lyfta de personer som gör skillnad, säger Katarina Ekspong, chefredaktör på Gefle Dagblad.

I år är första gången Gefle Dagblad är med i arbetet att ta fram Årets Gävlebo. Tidigare har detta gjorts av Arbetarbladet, men år är alltså även GD med.

– Jag är så glad att vi nu kan göra det här tillsammans med Arbetarbladet, och även glad för att vi kan bjuda in Gefle Dagblads läsare i det arbetet. Vi behöver Gävlebornas hjälp att få fram Årets Gävlebo, säger Katarina Ekspong.

Nominera just din kandidat på gd.se senast den 8 november. När nomineringarna kommit in utser tidningarnas jurygrupp tre kandidater som vi presenterar en och en. Därefter får ni läsare rösta på just er favorit.

Vinnaren presenteras kring Lucia och får förutom diplom och blommor även 5 000 kronor att skänka till valfritt välgörande ändamål.

FAKTA: Arbetarbladets tidigare vinnare

1988: Sören Antman, boxare

1989: Thomas Di Leva, artist

1990: Brita Hising, landshövdingens fru

1991: Gunnar Cyrén, formgivare

1992: Bengt Wiklund, kyrkoherde

1993: Rolf Lassgård, skådespelare

1994: Ulrika Hörberg, Gävle handikappteater

1995: Per-Olof ”Posa” Serenius, motorlegendar

1996: Stefan Lundqvist, musikchef

1997: Anders Bergström, tyngdlyftare

Uppehåll 1998–2008

2009: Ing-Marie Persson, primatansvarig Furuviksparken

2010: Kaskito Ngongo, Kulturskolan

2011: Lasse Hall, Helges

2012: Wellington Ikuobase, fackordförande

2013: Mats Huldt, Missing People

2014: Anna Sving Sjöblom lekterapeut på barnkliniken

2015: Lasse Wennman, Matakuten

2016: Christer Ringh, Hero

2017: Sherzad Fatih, matematiklärare

2018: William Österberg Berglund, inspiratör

2019: Sabina Bär, Julhjälpen