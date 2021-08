Vianor fick utrymma sina lokaler vid branden: "Grabbarna var lite oroliga"

– Vi fick helt enkelt stänga vår verksamhet från tretiden på onsdagen, säger Lars Dahlqvist som är säkerhetschef på Vianor AB.

På serviceverkstaden i Gävle arbetar ett tiotal personer och anläggningen tillhör en av företagets tio största enheter i landet.

– Grabbarna var lite oroliga ett tag för det var kraftig rök och eld. Men ingen i personalen har skadats eller inandats någon rök. Det är heller inga materiella skador hos oss.

Under kvällen tömdes också verkstaden på fordon och gasflaskor för att minimera skaderisk.

Vianor har också däckhotell för över 1 000 fordon och stora upplag för utslitna däck.

– Det utgör en enorm brandpotential men räddningstjänsten kunde genom sitt arbete skydda vår verksamhet. Det var aldrig någon fara, säger Lars Dahlqvist och fortsätter:

– Vi hade tur att vinden inte var stark och inte låg åt vårt håll.

Så sent som i mars 2021 brann det i samma byggnad på Stena Recycling, den gången i hanteringen av returpapper.

Vad tycker du om att det brunnit i deras verksamhet vid upprepade tillfällen?

– Under de gångerna har det inte varit ett hot mot vår verksamhet. Jag känner ingen oro för vår del.

Branden under vårvintern och branden som inträffade under onsdagen var under lågsäsong för däckföretaget.

– Hade det varit under högsäsong skulle det varit katastrof. Nu blev inte produktionsbortfallet så stort utan försumbart, säger Dahlqvist.

Kommunikationen med Gästrike Räddningstjänst har enligt Dahlqvist varit god och personalen har fått den information och hjälp de ansett sig behöva.