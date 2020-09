Vilka blir det? Vi spekulerar i vilka som är aktuella för inval i Svenska Akademien

Knappt hade Svenska Akademien blivit fulltalig igen efter de många avhoppen till följd av krisen, innan två stolar återigen gapade tomma.

I höstas gick den mångårige ledamoten Göran Malmqvist bort och i våras var det Kristina Lugn som gick ur tiden. Två stolar ska fyllas, men av vilka? Författaren Ola Larsmo menar att mycket av Akademiens arbete fortsatt handlar om att komma på fötter och att välja människor med stor integritet.

– Vad man än tycker om hur de agerat hittills – alla är väl kritiska – så behöver vi den här institutionen. Den måste fungera, den måste vara seriös. "They have to get their shit together" som man säger på engelska, säger Ola Larsmo.

Patrik Lundberg, författare, journalist och vice ordförande i Sveriges Författarförbund, föreslår en översättare på den ena stolen och en akademiker på den andra, närmare bestämt översättaren John Swedenmark och litteraturprofessorn Annelie Brännström-Öhman

– De är uppstyrda, genomlitterära och superkompetenta. Det är ordning och reda på de här personerna och de är noll procent korrupta. Annelie Brännström-Öhman är verksam vid Umeå universitet och bosatt i Umeå, och det finns inte så många norrlänningar i Akademien.

Sara Abdollahi, kritiker och kulturskribent samt tidigare chefredaktör för tidningen Författaren, vill gärna se att poeten Anna Hallberg tar över Kristina Lugns plats.

– Jag skulle inte säga att hon diktar i samma tradition men hon har också lite det här sättet att blanda ironi med allvar, och ett sätt att trixa med språket. Hon har också en bildningstyngd och i sin kritikergärning har hon alltid försvarat poesin, säger Sara Abdollahi och påpekar att det vore lämpligt med någon som behärskar kinesiska för att fylla tomrummet efter Göran Malmqvist och hoppas i så fall på författaren Chen Maiping.

Ingela Strandberg tror hon också kan komma på tal för någon av stolarna.

– Hon skriver i modernistisk tradition i samma anda som Werner Aspenström, mycket om naturen. En sentida romantiker. Att hon inte är Stockholmsbaserad tror jag också är en fördel.

Kulturjournalisten och kritikern Gunilla Kindstrand skulle gärna se författarna Torbjörn Elensky och Lena Andersson som nya ledamöter i Akademien:

– De är i ordets rätta bemärkelse intellektuella författare med orädd blick på omvärlden. De har båda en imponerande beläsenhet och en stor och omvittnad integritet.

Ingemar Fasth, konstnärlig ledare för Litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm föreslår den finlandssvenska författaren och kritikern Johanna Koljonen.

– Hon är intressant tycker jag. Hon är en bred intellektuell som har studerat i Oxford och Cambridge men som också är kunnig i populärkultur. Hon har en tusenwattsblick och en lika upplyst hjärna.

Madelaine Levy, litteraturredaktör på Svenska Dagbladet, har flera förslag. Jonas Hassen Khemiri, Alejandro Leiva Wenger och Lotta Olsson är några av namnen hon hoppas på, men roligast tycker hon att det vore om Akademien tar in författaren och krönikören Linda Skugge.

– Hon är den som verkligen skulle skaka om allting. Jag vet få människor som läser så enormt mycket och som dessutom själv gör något alldeles eget med det svenska språket, säger Madelaine Levy.

Viktor Andersson/TT

Erika Josefsson/TT

Kristoffer Viita/TT