Vilken succé, Gunler – och nu väntar ännu en speciell match för Brynäs nye målskytt

Brynäs rider på en framgångsvåg i SHL. Tredje raka trepoängaren, och andra raka segern mot Djurgården kom på tisdagskvällen.

6–1 i lördags blev till 3–2 den här gången. Och nu som då var det power play som fällde avgörande.

Rätt in från en veckas vila hemma i Luleå klev Noel Gunler, juniortalangen som Brynäs värvade i höstas, in och smackade in två mål i mitten av matchen. Först kvitterade han till 1–1 och sedan ökade han på till 3–1, sedan ett annat "mitt-under-säsongen-nyförvärv", Shane Harper elegant satt 2–1-pucken.

Och just på grund av vilan i förra veckan, då Noel Gunler fick åka hem till sin familj när resten av Brynäslaget ändå var ute på bortaturné, hade han bara en träning i kroppen med laget. Den i måndags.

Meningen var inte att Gunler skulle spela direkt, men Patrik Berglund gjorde sig illa och plötsligt komponerades en ny kedja med JVM-kompisen Oskar Kvist, som förresten fick sitt nya kontrakt med Brynäs officiellt under tisdagen, och Linus Ölund.

Ungtupparna öste på rejält i åkningen och när Brynäs fick dubbla power play i mittenperioden hade laget en hel del att välja på i sina uppställningar.

Den första PP-formationen fick inte riktigt till det men då klev kvintetten Chad Billins, Shane Harper (vilka bra nyförvärv de är), Tomi Sallinen, Jaedon Descheneau och då Noel Gunler in i bilden.

Riktigt vackra mål blev resultatet där Gunler vid bägge tillfällena stod perfekt placerad i slottet och vispade in två puckar bakom Brynäs gamla guldhjälte från 2012, Niklas Svedberg.

– Vi hade inte hunnit träna något på power play, men vi hade ritat upp några olika varianter och det fungerade bra, log Gunler.

I sista matchen innan JVM gjorde han ett mål uppe i Skellefteå, då Brynäs knep en poäng. Och under mästerskapet i Edmonton, när Sverige åkte ut redan i kvartsfinalen, svarade Gunler för fyra mål. De två målen mot Österrike blev särskilt minnesvärda när han höjde armarna i skyn och hyllade sin mormor som gick bort på annandag jul.

– Det var lite speciellt då och väldigt bra av Brynäs att jag fick åka hem till familjen när vi kom hem. Mormor hade nog varit stolt över den här matchen i kväll också, log Gunler.

Nu väntar ännu en speciell match för honom. Borta mot Luleå på torsdag. Den klubb han lämnade för att "få en större roll" i Brynäs och hans hemmaklubb.

– Det blir första gången jag möter Luleå, så det blir såklart väldigt speciell match att spela.

Matchfakta

Brynäs–Djurgården 3–2 (0–0, 3–1, 0–1)

Andra perioden: 0–1 (2.21) Tom Wandell (Henrik Eriksson, Albin Grewe), 1–1 (10.42) Noel Gunler (Tomi Sallinen, Jaedon Descheneau), spel 5 mot 4, 2–1 (12.37) Shane Harper, 3–1 (13.51) Noel Gunler (Shane Harper, Jaedon Descheneau), spel 5 mot 4.

Tredje perioden: 3–2 (17,26) Bobby Nardella (Linus Andersson)

Skott: 19–34 (4–9, 10–10, 5–15)

Utvisningar, Brynäs: 3x2 min. Djurgården: 5x2 min.

Domare: Wolmer Edqvist, Mikael Holm.

Så här spelade Brynäs:

Målvakter: Samuel Ersson (Viktor Andrén).

Förstafemma: Marcus Björk, Chad Billins – Nicklas Danielsson, Greg Scott, Anton Rödin.

Andrafemma: John Nyberg, Kristofer Berglund – Jaedon Descheneau, Tomi Sallinen, Shane Harper.

Tredjefemma: Niclas Andersén, Tom Hedberg – Noel Gunler, Linus Ölund, Oskar Kvist.

Fjärdekedja: Daniel Mannberg, Adam Pettersson, Emil Molin.

Extraforward: Johan Alcén.

Sjunde back: Josef Ingman.

