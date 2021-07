Visselblåsaren blev Brynäs klubbdirektör – nu ska hon vända skutan: ”Går att lösa på ett relativt enkelt sätt”

Pernilla Dalborg

Ålder: 50 år. Familj: Sambon Olle, tre pojkar, Filip 25, Martin 23 och Elias 15 år (16 i augusti). Bor: Hus i Villastaden. Yrke: Tf klubbdirektör Brynäs IF samt verksamhetschef för En Bra Start, en verksamhet inom Brynäs IF. Intressen: Träning, umgås gärna med vänner och familj, all slags idrott, resa, läsa med mera.