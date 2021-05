Wennberg: Säkert som ett brev på posten...

Ja, så brukade man säga förr i tiden. Kanske inte lika ofta numera. Men för det mesta fungerar postgången. Jag har i alla fall hittills inte varit med om att något jag skickat inte har nått adressaten.

Låt mig ändå berätta historien om Gävleborna Eva och Adam (fingerade namn). Eva ville gratulera Adam på hans 70-årsdag så hon köpte en liten bok och skickade med posten. Så långt gott och väl.

Adam vittjade sin brevlåda på födelsedagen och hittade ett brev inslaget i en plastpåse. Där låg ett gratulationskort och han blev glad när han såg att det var från Eva. Han ställde det bland de övriga grattiskorten på byrån i hallen. Sen ringde han Eva för att tacka för gratulationen.

– Vad tyckte du om presenten då? frågade Eva.

– Presenten? undrade Adam.

Då förstod de båda att någonstans på vägen genom Gävle hade någon känt på brevet och tänkt att det här ska jag kolla. Alltså hamnade boken hos någon annan. Men brevet plastades in av någon och skickades vidare till Adams adress.

Eva började en, skulle det visa sig, rätt fåfäng kamp för att reklamera den försvunna boken. Postnord hänvisade gång på gång till sin hemsida där hon skulle anmäla. Men där måste man ha ett försändelsenummer för att det ska fungera. Och det hade inte Eva eftersom hon hade skickat presenten som ett vanligt brev.

Nåväl, efter några försök fram och tillbaka skickade Eva ett brev till Postnord. Och hon svar från från Postnords kundservice i Västerås (se bilden). Hon kunde inte låta bli att brista ut i skratt när hon läste första stycket som löd "Anledningen till att det är bättre att upprätta en reklamation via vår Hemsida är för att då får du bekräftelse på att reklamationen kommit in. Skickar du in reklamationen via brev så finns det ingen garanti att brevet kommer fram."

Ja ni minns väl vad det hette förr i världen "Säkert som ett brev på posten" – en devis som inte ens Postnord litar på längre.

Var det bättre förr? Kanske det.