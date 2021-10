Wikström tog SM-guldet – så gick det för de lokala löparna i Stockholm Marathon

På damsidan blev det också en fin 60:e plats för Madelene Höglund, Gävle. Bäst av distriktets herrar var Pär Uggla, Högbo GIF, som blev 81:a.

Så här gick det för våra lokala löpare:

Kvinnor: 1) Atalel Anmut, Etiopien, 2.29.03, 2) Carolina Wikström, LK Roslagen (Gävle), 2.29.56 (SM-guld), 60) Madelene Höglund, Gävle, 3.17.31, 198) Sophie Ågren, Hedesunda, 3.38.24, 228) Emelie Björklund Jönsson, Gävle Triathlonklubb, 3.40.36, 303) Linda Palm, Furuvik, 3.46.56, 392) Johanna Pettersson, Tierp, 3.51.47, 499) Carola Sundkvist, TRVFF Gävleborg, 3.56.50,

572) Anna Lindholm, Gävle, 3.59.56, 616) Karolina Olsson, Högbo GIF, 4.02.22, 672) Ann-Charlotte Vallblom, Storvik, 4.06.45, 854) Maria Uggla, Sandviken, 4.15.14,

1074) Annika Eltin, Gävle, 4.27.18, 1298) Emmy Sikström, Bergby, 4.39.40, 1314) Marie Lindgren, Valbo, 4.41.00, 1315) Malin Holmgren, do, 4.41.01, 1331) Helena Lind, Tierp, 4.41.49, 1387) Lina Renström, Sandviken TR, 4.45.34, 1434) Maria Norin, Gävle OK, 4.48.34, 1465) Camilla Bertils, Gävle, 4.51.02,

1605) Karin Österberg, Gävle, 5.06.14, 1724) Marie Åkerlund, Hofors, 5.21.01, 1725) Maarit Kaskela, do, 5.21.01, 1873) Maria Isabel Crespillo Villanueva, Gävle, 6.17.1.

Män: 1) Fikadu Teferi, Etiopien, 2.12.24, 81) Pär Uggla, Högbo GIF, 2.47.12, 371) Tomas Nygren, Prolympia Gävle, 3.04.15, 409) Erik Häggström, Gävle, 3.06.23, 500) Nebiu Assefa, do, 3.10.08,

512) Patrik Käll, IK Rex, 3.10.31, 576) Andreas Crona, Gävle, 3.12.19, 722) Daniel Westlund, Team Walle SK, 3.16.30, 883) Anders Bergman, Hemlingby LK, 3.21.58, 920) Ulf Domanders, do, 3.22.45, 967) Oscar Olmats, Gävle, 3.24.02,

1036) Johan Blomdahl Eriksson, Gävle, 3.25.33, 1114) Johan Bast, Gävlepolisens IF, 3.26.47, 1145) Johan Ölander, Valbo, 3.27.17, 1189) Otto Montell, Sandviken TR, 3.27.51, 1268) Patrik Dahlman, Gävle, 3.29.24, 1314) Cole Roberts, do, 3.30.31, 1354) Sami Maliniemi, Skutskär, 3.31,47, 1451) Andreas Fahlcrantz, Team Nordic Trail Gävle, 3.34.56,

1502) Lars Åslund, Gävle, 3.36.12, 1535) Viktor Wiklander, Furuvik, 3.36.53, 1574) Adam O´Halloran, Ockelbo, 3.37.46, 1588) Fredrik Ritzén, Gävle, 3.38.07, 1605) Tony Grannas, Ockelbo, 3.38.29, 1730) Johan Langesten, Gävle, 3.41.24, 1768) Ali Yusefi, Sandviken, 3.42.05, 1830) Daniel Larsson, Gävle, 3.43.14, 1880) Oskar Dahlgren, Strömsbro IF, 3.44.05, 1913) David Butler, Gävle, 1996) Melker Heino, do, 3.46.11,

2044) Markus Berglund, Gävle, 3.47.23, 2052) Anders Olsson, Gävle OK, 3.47.29, 2132) Jonas Forslund, Trödje IK, 3.49.12, 2146) Andreas Huld, Kungsgården, 3.49.25, 2207) Conor Carr, Gävle, 3.50.38, 2416) Mathias Kangas, do, 3.54.38, 2447) Jonas Öhrn, Norrsundets IF, 3.55.06, 2458) Johan Hedqvist, Gävle, 3.55.19,

2536) Patrik Ritzén, Gävle, 3.56.13, 2636) Leon Reuterström, Sandviken, 3.57.42, 2716) Calle Nordenvall, Gävle, 3.58.54, 2780) Johan Thalin, do, 4.00.13, 2917) Eric Ramenblad, Forsmarks IF, 4.03.55,

3012) Ronny Persson, Storviks IF, 4.06.30, 3090) Jörgen Jilka, Högbo GIF, 4.08.16, 3093) Daniel Holmgren, Hemlingby LK, 4.08.25, 3161) John Fornander, Gävle, 4.09.56, 3236) Benny Andersson, Valbo, 4.11.57, 3306) Edvin Flygar, Gävle, 4.13.55, 3380) Johan Andersson, Hofors AIF, 4.16.33, 3445) Anders Edström, Gävle, 4.18.23,

3502) Patrik Eriksson, Gävle, 4.19.49, 3547) Erik Friberg, do, 4.21.13, 3548) Kim Lindgren, do, 4.21.14, 3677) Anders Björklund, Furuvik, 4.25.11, 3919) Christer Andersson, Årsunda IF, 4.31.40, 3987) Björn Sjöström, Sandviken, 4.34.36, 3995) Anders Gruvman, Tierp, 4.34.59,

4066) Anders Björk, Hofors AIF, 4.73.05, 4140) Andreas Melin, Tierp, 4.40.02, 4180) Max Eriksson, Gävle, 4.41.31, 4193) Magnus Heino, do, 4.41.58, 4461) Rickard Hilmersson, Tierp, 4.52.39,

4518) Erik Nyenger, Björke SK, 4.55.36, 4632) Joakim Perjans, Gävle, 5.02.10, 4637) Robin Forslund, Hofors, 5.02.55, 4647) Walit Ibrahim, Älvkarleby-Skutskär, 5.03.46, 4797) Johan Djusberg, Hofors, 5.20.16, 4836) Andreas Elebring, Gävle, 5.24.21, 4864) Jan Killiner, Lingbo IF, 5.28.20, 4940) David Åkerlund, Gävle, 5.40.20, 4944) Josef Neib, do, 5.40.57,

5001) Karl-Arne Eklöw, Örbyhus IF, 5.57.28, 50239 Stefan Jonsson, Gävle, 6.06.09, 5042) Luciano Lopez Torres, do, 6.17.12.