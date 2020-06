Wilma Sjöberg köttade och gjorde mål – men blev blåst på poäng i SIF:s hemmapremiär: ”Visar att vi kan hota fler”

► Vi livesände SIF:s hemmapremiär – här kan du se matchen i repris

Efter succén i premiären, 5–1 mot nykomlingskollegan Sunnanå, var det dags för SIF att på riktigt bekänna färg i elitettan.

Och efter 90 spelade minuter går det att konstatera att Sandviken inte behöver ångra att man nappade på den friplats man erbjöds.

Lidköping, med ambitioner att tillhöra toppen, valde att inleda med måldrottningen Sandra Lagerbratt på bänken. Om det var därför SIF avstod från att spela med en ren femmannabacklinje ska vi låta vara osagt, men det går i alla fall att konstatera att någon renodlat defensiv inställning hos hemmalaget handlade det inte om.

När Wilma Sjöberg satte 1–0 i 21:a minuten på Wilma Näslunds precisa framspelning var det inte som någon blixt från klar himmel.

– En jättefin passning, bara för mig att sätta dit den. Det var helt hennes (Näslunds) förtjänst, säger Sjöberg ödmjukt, men erkänner att det var bra tajming i löpningen också.

Spelmässigt höll SIF jämna steg med Lidköping, men när gästerna bytte in Lagerbratt efter paus blev det hett om öronen. Kvitteringen kom i den 50:e minuten sedan Lagerbratt sköt iväg ett inlägg som letade sig in i mål direkt. Avgörandet kom åtta minuter senare när Ebba Handfast, med vänsterfoten hamrade in 1–2 i krysset från 30 meter.

– Det är tråkigt, man vill alltid vinna. Men vi krigar j-vligt bra och gör många bra saker som vi tar med oss, summerar Wilma Sjöberg.

Själv var hon krigare nummer ett på planen. Nyförvärvet från Hille, som låg bakom det mesta i premiären mot Sunnanå utan att själv få in bollen, hade några dueller med gästernas lagkapten Caroline Olsson – som till slut lackade ur.

– Hon blev lite grinig och tyckte att nu får det väl räcka. Men jag är ganska van vid att höra sånt.

Ja, din tränare sa det före match, att du inte har några problem att köra över folk...

– Nä, precis, och det är bara att fortsätta med det.

SIF har värvat två anfallare som gjort runt 20 mål senaste säsongen (Sanna Öhlund och Bupe Okeowo) men det är du som inte gjorde så många mål som får starta. Vad beror det på?

– Det är väl för att ”Mackan” (tränare Larsson) gillar min spelstil, att jag alltid går in hundra procent i duellerna. Men sen är det svårt att jämföra också, för jag spelade i ett bottenlag (Hille) förra säsongen medan de andra två spelade i topplag, säger Wilma Sjöberg – som garanterat får fler chanser att göra mål i elitettan.

Och SIF får fler chanser att hota meriterat motstånd – om man spelar som under söndagen.

Sandvikens IF–Lidköping 1–2 (1–0)

Målen: 1–0 (21) Wilma Sjöberg, 1–1 (50) Sandra Lagerbratt, 1–2 (58) Ebba Handfast.

Varning, Lidköping: Taylor Townsend.

Hörnor: 4–4 (3–1).

Domare: Dennis Rönnblad, Bergshamra.

Sandvikens IF (4–1–4–1)

Målvakt:

Moa Altin Elfving (33) -

Tea Lundmark (33) 2

Försvar:

Elin Linde (75) 2

Emma Gabrielsson 3

Wilma Andersson 4

Jessica Backman (46) 2

Mittfält:

Maja Hansson (75) 2

Elin Bimer 3

Sanna Signeul 4

Jenny Stadin (59) 3

Wilma Näslund 4

Anfall:

Wilma Sjöberg 5

Ersättare:

Hanna Sjöström (46) 2

Stina Huss (59) 3

Amanda Hagelberg (75) -

Moa Andersson (75) -

Spelade ej: Matilda Jakobsson.

Snittbetyg: 3,00.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.