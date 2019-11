Yasmin har fått ett nytt toppmodernt kök i det anrika slottet: ”Lyxigast är arbetsbänken av marmor”

Precis när jag kommer har pannacottan kokat över. Hon skulle förbereda en trerätters middag för 40 kvinnor när grädden plötsligt vällde över alla kanter. På kastrullen, spisen och ner på golvet.

– Så typiskt när du skulle komma hit. Men jag har inte jobbat med induktionshäll förut. Den är jättesnabb, om jag bara tittar bort några sekunder kan det vara för sent.

Husfrun Yasmin Mossberg torkar upp det sista av den spillda grädden och ställer tillbaka kastrullen. Hämtar en påse vit choklad i lådan under marmorbänken. Kramar ur gelatinbladen som ligger i blöt och rör om.

– Det ska bli med äpple och vanilj. Äpplena plockar jag själv i slottets trädgård men i år blev det bara frukt på ett träd. Jag har en kvar från igår, vill du smaka?

Det är svårt att stå emot. Saften från de syltade äpplena på toppen rinner ner som tunn sås över den lena pannacottan, med en touch av kardemumma.

Den första september var det premiär. Yasmin Mossberg fick inviga ett nytt och toppmodernt arbetskök i det gamla slottet som har anor från 1500-talet. Hon har jobbat som husfru i tio år och lagar alltid maten själv. Det förra köket hade många brister.

– Nu känns det helt fantastiskt. Framför allt att ha fått mycket större arbetsytor. Förut var det bökigt med stora middagar. Nu kan jag lägga upp mat på 50 tallrikar utan att behöva flytta runt sakerna först.

Det förra köket var renoverat någon gång på 1960- eller 1970-talet. Arbetsbordet mitt på golvet var ett träbord som hade fått klossar under benen för att bli högre. Det var dessutom två meter kortare än det nya i rostfritt stål. Ventilationen som fanns tidigare var ett litet hål i väggen med skruvlock. Matoset fastnade alltid i Yasmins kläder och hår.

– Den här enorma restaurangfläkten tar bort all os. Ibland är det nästan lite synd, förut när jag bakade kunde gästerna komma in och sniffa och säga ”mmm vad det doftar gott”. Det gör det ju inte längre, säger hon och skrattar.

Det förra köket hade höga överskåp och hon måste kliva på en stege. Nu har hon fyra arbetsytor och mycket förvaring under, fiffiga värmelampor över arbetsbordet och större frysar som rymmer hela plåtar.

– Lyxigast av allt är arbetsbänken av marmor. Den är jättebra att baka och göra chokladpraliner på, ler Yasmin.

Statens Fastighetsverk har bekostat renoveringen och Yasmin fick vara med vid planeringen. I år firar hon tio år som husfru på slottet, en titel inte riktigt lika modern som hennes nya arbetskök.

– Egentligen är jag ju kökschef, eftersom jag planerar, köper in och gör all mat. Många andra slott har catering eller hyr in kockar vid behov. Det finns även manliga husfruar men då kallas de för husföreståndare. Kungen har sagt att han tycker att vi borde heta residensmästare, det vore väl tjusigt.

Hon använder lokala produkter så långt hon anser det möjligt. I somras plockade hon tomaterna i Storvik och gjorde marmelad av det som blev över. Kycklingen kommer från Ockelbo, köttet från Diléns, vildfångad fisk från Bergmans fisk, rotsakerna från Valbo och pumpa hittade hon hos Böle grönsaker. För Yasmin är det viktigt att veta hur djuren har haft det, därför hälsar hon också på i gårdarna.

– Särskilt äggen är en hjärtefråga för mig. Även om det står frigående på förpackningen kan det vara väldigt trångt hos hönorna.

Hon försöker också köra ”no waste” med inspiration av Paul Svensson. Sist friterade hon rödbetsskalen och strödde som topping på soppan. Fast hon ofta lagar till stora sällskap har det sällan blivit missöden. Men en gång inför en kungamiddag kom en gästkock från en finare restaurang för att hjälpa till. Han råkade slå sönder glaskupan på lampan över spisen med en gjutjärnspanna så att skärvorna föll rakt ner i rödvinssåsen.

– Då höll jag på att få hjärtstopp. Men vi lyckades rädda såsen med en tätmaskig sil.

Hon har alltid musik i köket och ofta P4 Gävleborg. Då slipper hon höra när det väsnas i slottet. Ibland flyttar nämligen sakerna på sig. Yasmin pekar på målningen av Hedvig Elisabet Charlotta som var drottning 1809 – 1818.

– Jag vet inte om det är spöken, men ibland känns det som om drottningen är här. Det kan inte ha varit lätt för henne som kvinnlig regent på den tiden.

Yasmin Mossberg

Gör: Husfru på Gävle slott i tio år

Gävle slott: Johan den lll byggde ett slott 1597. Det förstördes i en brand på 1700-talet och byggdes om till nuvarande stil. Representationsvåningen med slottsköket ligger två trappor upp.

Aktuell: Invigde nytt arbetskök i september, den första advent gör hon Länsmiddag för cirka 70 personer och till det årliga personalminglet kommer cirka 200 personer.