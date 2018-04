– Vi har gjort ingripanden nu under morgonen i norra Sverige och Stockholmsområdet. Insatserna har gått enligt plan, säger Nina Odermalm Schei, kommunikationschef på Säpo, till Aftonbladet.

I ett pressmeddelande uppger Säpo att de misstänkta personerna bevakats under en tid och att förberedelserna för det misstänkta brottet har pågått under en tid. I nuläget finns dock inga indikationer på att ett attentat var planerat att ske under de närmaste dagarna.