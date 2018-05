Händer i dag 1 maj 2018

GÄVLE

Arrangemang

Länsmuseet Gävleborg. Första maj är museet öppet kl 12-16. Välkommen – Fri entré!

Svenska med baby – för dig som är föräldraledig. Kom för att träffa andra föräldrar eller för att träna svenska med skratt, joller och samtal som metod. Samtalen anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Fika finns. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10:30.

Läxhjälpen: Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Andersbergs bibliotek på tisdagar så hjälper vi dig. Andersbergs bibliotek, kl 14-15.

Utställning

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri och grafik av Ann Envall. Utställningen pågår tom. 6/5. Öppet idag, 1 maj kl. 13-15.

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 26 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle. Utställningen pågår till 31 maj. Eira har köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Öppet mån-fred kl 7.30-17.

NORRSUNDET

Utställning

Fotoutställning ”Hamrångebygden genom kameraögat”. 12 hamrångebor ställer ut bilder och filmer från Hamrångbygden. 1 maj - 20 maj Fyren Norrsundet.

SANDVIKEN

Utställning

The End Will Be Good And Happy. 19 april-20 maj . En vandringsutställning i Tillgången av fotografen Emily Berl som porträtterar unga kvinnliga flyktingar. Kulturcentrum Sandviken. Månd-fred: 10.00-18.00. Lörd-sönd: 11.00- 15.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl 9-12. Handledning finns.

GYSINGE

Arrangemang

Pathos, Henrik Jäderberg m fl från Fridhems folkhögskola i Skåne, musikunderhållning jazz, kulturkväll Café Udden PRO:s folkhögskola kl 19.

Pågående...

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.