Händer i dag 25 april 2018

GÄVLE

Arrangemang

Finlands bluesdrottning- ”The queen of slide guitar”.Erja Lyytinen spelar på CC-puben.

Kl 19.00 i Gävle Konserthus Mariano Valle Blues Band.

Världsbokvecka på Bomhus bibliotek: dela med dig av ett lästips i lästipsträden, då har du chans att vinna en bok. Gör bokfjärilar av gamla böcker. Drop-in 10-14.

Sopplunch. Soppa, sallad, bröd. Kaffe/te, kaka 40 kr.

Lena Larsson från Bäcks Byförening kommer och berättar om den nya boken; Byn där dörrarna aldrig stängdes. Bäck bys historia. Valbo bibliotek kl 14.00. Högläsningshörnan. Boken finns att köpa på plats.

Gifta av August Strindberg. Ett passionerat triangeldrama! Regissören Björn Melander har skapet en tät och laddad historia som utspelar sig på ett badhotell på en skärgårdsö på 1920-talet. Det handlar om hur vi förblindas av avundsjuka, blir elaka när vi såras, är för stolta för att be om förlåtelse, om kärlekslängtan och hämnd. Med Camilla Nyberg, Rolf Christianson och Anderas Rodenkirchen i rollerna. Produktion: Svenska Teatern - Stockholm. Gävle Teater kl 19.00 - 20.30. Ordinarie 260 kr. Student/ungdom 100 kr. Läs mer på gavleteater.se

Vandring. Samling vid dammbron kl 10.00 Boulognerskogen 2-3 km. Friluftsfrämjandet.

Museum After Work. Syjunta kl 17-19.30 Ta med dig ditt eget handarbete och låt energin och inspirationen flöda! I stora ateljén finns stora runda bord, det går också bra att sitta i kaféet och faktarummet. I kaféet finns kaffe, te, fikabröd och smörgåsar till försäljning. Butiken är öppen! Kristina Lindkvist visar och berättar om Gunnar Cyréns föremål och design kl 17 och 18. Gunnar Cyrén var en av våra främsta silversmeder och glasformgivare genom tiderna, både i Sverige och internationellt. Han föddes i Gävle 1931 och förblev staden trogen förutom åren 1959–1970 då han och familjen bodde i Orrefors. Gunnar Cyrén gick bort 2013, 82 år gammal. Den permanenta utställningen på museet, som han själv varit med och skapat, presenterar hela bredden av hans konstnärskap – från silver- och guldarbeten till industriformgivning vid Orrefors glasbruk och Dansk International i New York. Visningar kl 17 och 18. Länsmuseet Gävleborg. Fri entré!

Flerspråkig läxhjälp. Under tre tillfällen i april hjälper Bahar Hajo dig med dina läxor i svenska språket. Bahar talar även kurdiska och arabiska. För dig mellan 26-20 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 16-18.

Promenaden. Kom och vandra med oss, två grupper, en kortare och en längre lite snabbare promenad i Boulongerskogen. Samling vid Kyrkans hus, Kaplansgatan 1, onsdagar kl.10.30.

Tomaskyrkan kl 13. Sjung för hälsan. Öppen allsångskör. Fika.

Digital första hjälpen. Sätra bibliotek kl 14-15.

Digital första hjälpen. Bomhus bibliotek kl 13-14.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Träffpunkt för seniorer, Onsdagar kl 11 Kaplansgatan 10 och onsdagar kl. 12.15 Brunnsgatan 59. Kom och prova Thai Chi 30 min, Ledare: Kia Nilsson.

Valbo bibliotek onsdagar kl 14 Margareta Lingdén läser högt för dig. Biblioteket bjuder på fika. Välkomna önskar Helena, Maria & Therese!

Hemslöjdens vävstuga är öppen månd-torsd kl 9-15. Handledning finns. Järnvågsgatan 5 invid brandstation.

Utställning

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 26 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle. Utställningen pågår till 31 maj. Eira har köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Öppet mån-fred kl 7.30-17.

Konst av Saida Söderström, Galleri Elixir, Gävle sjukhus, bredvid restaurangen. Pågår 7/4 tom 26/4. Galleriet är öppet dagligen kl 11–14.

Alternativboden Lyktan på Berggrenska Gården. Föreningen Flickornas Utbildning i Kamerun (FUiK) visar bilder från sin verksamhet i kommunen Bandja i Kamerun. Bl a nytagna bilder från utdelningen av 2000 läs- och skrivböcker till nybörjarelever. Måndagar - fredagar kl 11-18 och lördagar kl 11-14.

ROLFCARLWERNER, Galleri K. Utställningen pågår 14/4 - 29/4. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18. Konstnären visar sprejmåleri.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri och grafik av Ann Envall. Utställningen pågår tom. 6/5. Öppet mån-fre kl. 10-16, sön kl. 13-15.

Gävle Konstcentrum tis-sön 12-16. Pågående utställning: Catti Brandelius ”Elitakrobaten”. Fri entre’!

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9-9.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson. Lyssna på programmet även utanför Gävletrakten, hjartesangerna.se

SANDVIKEN

Arrangemang

“Vår och Valentine” sång och musik med Elisabeth Östrand, Roger Holmström och Josef Nawrocki vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10.00-11.30.

Konstklubben #diabilder. Följ med konstintendent Daniel Palmberg på en djupdykning i Konsthallens analoga diabildsarkiv! Vi tittar på bilder från olika utställningar från -70, -80, och 90-talet. Fri entré! Kl. 17, Konsthallen, Kulturcentrum.

Drömfabriken. Kl 19-21. Järbo spelmän och Norrås­zittrorna - Vi avslutar säsongen med ett program som har kultstatus.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Syrian Aesthetical Scream. Konstnärer med ursprung från Syrien. Fri entré!, Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 17.

The End Will Be Good And Happy. 19 april-20 maj . En vandringsutställning i Tillgången av fotografen Emily Berl som porträtterar unga kvinnliga flyktingar. Kulturcentrum Sandviken. Månd-fred: 10.00-18.00. Lörd-sönd: 11.00- 15.00.

Karin Holmgren - Cariño visar målningar från Kust till Fjäll i Kanalkyrkan Må - To, kl 10 - 20.

OCKELBO

Arrangemang

Bingo på Träffpunkten Uret kl 10.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl 9-12. Handledning finns.

Bio – Solsidan kl. 19:00 . Åldersgräns: Barntillåten. Folkets Hus och Park Hofors

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga. Svärdsjövägen 268, mån – tors kl 9–13.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to kl 8-12.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär kl 19 Avengers: Infinity War (Premiär).

Utställning

Naturfoto. Johan Thunbergs atelje Laxön. Utställare Tord Bodin och Ulf Olsson. Öppet kl 11-16.

Biblioteket Skutskär, kl 9-19. Roger Lööf från Tobo, har jobbat som porträttfotograf under hela sitt yrkesverksamma liv. Fotograferar idag i olika stilar och motivområden. Björn Ullhagen från Tierp, jobbar gärna med egna projekt som har resulterat i sex böcker som fotograf. Fotograferar både dokumentärt och mer konstnärligt. Utställningen pågår till 28 april.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 18-20 Söderfors församlingshem. Språkcafé. Vi träffas, pratar svenska och fikar! I samarbete med Tierps kommun.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-18.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.