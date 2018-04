Händer i dag 26 april 2018

GÄVLE

Arrangemang

Kl 13:30 Dietist Linnea Skytt berättar om mat för äldre. Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59.

Kl 18:00 Finissage! Att bli elitakrobat. Gävle Konstcentrum, konsthallen. Catti Brandelius möter en elitgymnast från Gefle Gymnastikförening i ett öppet samtal om vad som krävs för att tävla i gymnastik på elitnivå. Konstcentrum bjuder på dryck och tilltugg. Programmen görs i samarbete med Studiefrämjandet Gävleborg, organisationen Frisk och Fri, Gefle Gymnastikförening samt Friskis och Svettis Gävle. Alla programtillfällen hålls på Silvanum och är kostnadsfria.

Kl 19 Musik i Tomas ”Ska nya röster sjunga”. Tomaskören, Anna Linander, Sinnesrobandet, Gudrun Raccuia, Mari Dahl och Marianne Lundin. Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59.

Lunchmusik med Per Ahlman, orgel. Musik av Erland von Koch (född 26/4). Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 12:30.

Young adults reading group, ages 16-20. Do you enjoy reading in English? Feel free to join our young adults reading group! We decide which books we read together. If you wish to participate, contact us at jakob.hedbom@gavle.se or charlotte.strand@gavle.se or phone 070 0840590. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl 17.

Torsdagsträffen , Kyrkans hus, Kaplansgatan 1, kl.14 - 15.30, Våravslutning med Gudrun Raccuja och Anna Fredberg Kaffe/Te, smörgås och kaka 30 kr.

HEDESUNDA. Öppet hus i Röda Kors lokalen kl 14-16.

Spelstuga i Vinnersjö skola torsdagen den 26 april kl 18. 00.

Kl 14 Torsdagsträff - Carl-Olof Hultby, Sala sjunger och talar om Carl Östs liv.Hedvigslundskyrkan , Liljevägen 3, Gävle.

Sjung och må bra - en öppen kör för alla som gillar att sjunga under ledning av Anna-Marie Ahlenius alt Thord Gillving. Hedvigslundskyrkan, Liljevägen 3, Gävle kl 13.00.

”Sjung för hälsan”. Öppen allsångskör under ledning av Anna-Sara Berencreutz. Inga förkunskaper krävs, ingen anmälan- kom som du är! Kl.13.30- 14.30, Björsjökyrkan i Bomhus. Fika till självkostnadspris efteråt!

Världsbokvecka på Bomhus bibliotek: dela med dig av ett lästips i lästipsträden, då har du chans att vinna en bok. Gör bokfjärilar av gamla böcker. Drop-in 12-19.

Teckningskurs för unga på Andersbergs bibliotek. Kom och teckna med Anna Abrahamsson från Kulturskolan på torsdagar efter skolan. Fråga eller anmäl dig på biblioteket, eller mejla kulturskolan@gavle.se eller via sms 070-4140696. För dig som är 12-19 år. Ingen kostnad, begränsat antal platser.

Handarbetscafé med te torsdagar kl 17-19. Kom och umgås, fika och handarbeta till¬sammans med oss på Valbo bibliotek. Alla är välkomna, vuxen som barn! Ingen föranmälan krävs. Välkomna önskar Helena, Maria & Terese.

Digital första hjälpen. Andersbergs bibliotek kl 14-15.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Hemslöjdens vävstuga är öppen månd-torsd 9-15. Handledning finns. Järnvågsgatan 5 invid brandstation.

Utställning

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri och grafik av Ann Envall. Utställningen pågår tom. 6/5. Öppet mån-fre kl. 10-16, sön kl. 13-15.

Gävle Konstcentrum. Tis- Sön 12-16. Pågående utställning: Catti Brandelius ”Elitakrobaten”. Fri entre’!

Galleri Elixir, Gävle sjukhus, bredvid restaurangen, konst av Saida Söderström. Galleriet är öppet dagligen mellan 11.00 – 14.00.

Alternativboden Lykten, Berggrenska gården. Måndagar - fredagar kl 11.00 - 18.00, lördagar kl 11.00 - 14.00. Föreningen Flickornas Utbildning i Kamerun (FUiK) visar bilder från sin verksamhet i kommunen Bandja i Kamerun. Bl a nytagna bilder från utdelningen av 2000 läs- och skrivböcker till nybörjarelever.

ROLFCARLWERNER,Galleri K. Utställningen pågår till 14/4 - 29/4. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17.Norra Kopparslagargatan 18. Konstnärerna visar sprejmåleri .

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 26 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle. Utställningen pågår till 31 maj. Eira har köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Öppet mån-fred kl 7.30-17.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9.00-11.00 Seniorradion. Repris.

Kl 18-18.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson (repris). Lyssna på programmet även utanför Gävletrakten, hjartesangerna.se

NORRSUNDET

Arrangemang

Fyren i Norrsundet. Povel Ramel- kännaren Stig Östblom berättar och illustrerar Povel Ramels liv och verksamhet i ljud och bild. Kl 14 på Fyren. 60 kronor; fikabuffé ingår!

SANDVIKEN

Arrangemang

Dance for me. En sann historia om en isländsk 50-årig familjefar som vågade förverkliga sin dröm att dansa modern dans på scen. En riktig feel good dans-föreställning som hyllats av publik världen över. Entré: 100 kr. Kl. 19, Musikverket, Kulturcentrum.

Musik Kanalen presenterar en lunchkonsert ”Från Roman till Ledin” med Kanalkyrkans Träblåsensemble. Kl 12.00-13.00 i Kanalgårdens Vinterträdgård, Björkgatan 15 i Sandviken.Kombinera gärna konserten med en god lunch i restaurang Kanalen.

Utställning

Syrian Aesthetical Scream. Konstnärer med ursprung från Syrien. Fri entré!, Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 19.

Karin Holmgren - Cariño visar målningar Från Kust till Fjäll i Kanalkyrkan Må - To kl 10 - 20.

The End Will Be Good And Happy. 19 april-20 maj En vandringsutställning i Tillgången av fotografen Emily Berl som porträtterar unga kvinnliga flyktingar. Kulturcentrum Sandviken Månd-fred: 10.00-18.00, Lörd-sönd: 11.00-15.00.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga. Svärdsjövägen 268. Öppet mån – tors kl 09.00 – 13.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl 9-12. Handledning finns.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to kl 8-12.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Naturfoto. Johan Thunbergs atelje Laxön. Utställare Tord Bodin och Ulf Olsson. Öppet kl 11-16.

Två fotografer - Roger Lööf och Björn Ullhagen. Roger Lööf från Tobo, har jobbat som porträttfotograf under hela sitt yrkesverksamma liv. Fotograferar idag i olika stilar och motivområden. Björn Ullhagen från Tierp, jobbar gärna med egna projekt som har resulterat i sex böcker som fotograf. Fotograferar både dokumentärt och mer konstnärligt. 10 - 28 april kl 9 -16 Skutskärs bibliotek.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 9.30-11.30 Söderfors församlingshem. Öppna förskolan. Barn och föräldrar hälsas välkomna till en stund med lek, sång och fika.

Kl 9.30-11.00 Månkarbokyrkan. Öppna förskolan. Barn och föräldrar hälsas välkomna till en stund med lek, sång och fika.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.