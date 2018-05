Händer i dag 3 maj 2018

GÄVLE

Arrangemang

Lästips i lunchtid. Bibliotekarier tipsar om litteratur med Europatema. Gävle Stadsbibliotek, Kafé Edbom kl 12.15.

Debatt med riksdagspartiernas ungdomsförbund. Vad vill unga i Gävle, Sverige, Europa? Kl 18.00-20.00 Gävle Stadsbibliotek, Kafé Edbom.

Historieätande. Upplev vår lokala mathistoria med torghandel från förr. Länsmuseet och Slow Food Gästrikland bjuder in till en historisk matmarknad på museets gräsmatta. Lokala producenter erbjuder produkter med anknytning till gästrikländsk mattradition. Här finns historiska delikatesser som sandelträkryddad strömming, äppelsmör och kalvdans. Leta fram torgkorgen och kom till museet, gärna i kläder från förr. Klockan 18 inleder Ingela Broström med att berätta om Gästriklands mattraditioner. Producenter: Häckle Gård, Trollharens Fisk, Växtzon 4, Vårt Skafferi Sverige och LarsPers Gården. Kl 18-20 Länsmuseet Gävleborg. Fri entré!

HEDESUNDA. Röda Kors café på Träffpunkten, Ängslyckan Kl 14-16 Bertil ” Berra” Eriksson underhåller.

Söders källa kl 18.30 Föreläsning med Bitten Jonsson om sockerberoende. 175 kr, biljetter säljs i restaurangen eller på www.billetto.se

Lunchmusik med Per Ahlman, orgel. Musik med bönemotiv. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 12:30.

Torsdagsträffen i Tomaskyrkan, kl.13 -15, Våravslutning med Gudrun Raccuja och Anna Fredberg. Sillunch 50 kr. OBS! Tiden 13 -15.

Hemslöjdens vävstuga är öppen månd-torsd 9-15. Handledning finns. Järnvågsgatan 5 invid brandstation.

Teckningskurs för unga på Andersbergs bibliotek. Kom och teckna med Anna Abrahamsson från Kulturskolan på torsdagar efter skolan. Fråga eller anmäl dig på biblioteket, eller mejla kulturskolan@gavle.se eller via sms 070-4140696. För dig som är 12-19 år. Ingen kostnad, begränsat antal platser.

Handarbetscafé med te torsdagar kl 17-19. Kom och umgås, fika och handarbeta tillsammans med oss på Valbo bibliotek. Alla är välkomna, vuxen som barn! Ingen föranmälan krävs. Välkomna önskar Helena, Maria & Terese.

Digital första hjälpen. Andersbergs bibliotek kl 14-15.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 26 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle. Utställningen pågår till 31 maj. Eira har köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Öppet mån-fred kl 7.30-17.

Galleri Elixir, matsalen Gävle sjukhus, ställer ut Rui Marques. Utställningen pågår fr om 3 maj fram till 25 maj. Vernissage 5 maj kl 13-14. Öppet alla dagar mellan kl 11.00 – 14.00.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri och grafik av Ann Envall. Utställningen pågår tom. 6/5. Öppet idag, kl. 10-16. Sön kl. 13-15.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9.00-11.00 Seniorradion. Repris.

Kl 18-18.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson (repris). Lyssna på programmet även utanför Gävletrakten, hjartesangerna.se

NORRSUNDET

Utställning

Fotoutställning ”Hamrångebygden genom kameraögat”. 12 hamrångebor ställer ut bilder och filmer från Hamrångbygden. 1 maj - 20 maj. Fyren Norrsundet.

SANDVIKEN

Arrangemang

Tyck till om biblioteket! Välkommen till en brukardialog om det framtida biblioteket! Vad betyder biblioteket för dig? Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vad tycker du är viktigt att biblioteket satsar på? Det kommer vi bland annat att prata om tillsammans. Dina idéer och synpunkter blir en del av underlaget till den biblioteksplan för kommunens biblioteksverksamhet som vi, i enlighet med bibliotekslagen, skriver på just nu. Kl 18-ca 20 Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket.

Vårcafé. Bessemerskolans musikestetiska program bjuder in till Vårcafé med sång och musik. Fikaförsäljning. Fri entré med biljett. Biljett hämtas i Kulturcentrums reception. Kl 19.00 Musikverket, Kulturcentrum Sandviken.

Musik Kanalen presenterar en lunchkonsert ”En blandning av toner” med Brunnskapellet från Hedesunda. Kl 12.00-13.00 i Kanalgårdens Vinterträdgård, Björkgatan 15 i Sandviken. Kombinera gärna konserten med en god lunch i restaurang Kanalen.

Utställning

Syrian Aesthetical Scream. Konstnärer med ursprung från Syrien. Fri entré!, Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 19.

The End Will Be Good And Happy. 19 april-20 maj En vandringsutställning i Tillgången av fotografen Emily Berl som porträtterar unga kvinnliga flyktingar. Kulturcentrum Sandviken Månd-fred: 10.00-18.00, Lörd-sönd: 11.00-15.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl 9-12. Handledning finns.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Österfärnebo bibliotek kl 18-21. Forskargruppen finns tillgänglig för handledning vid släkt- eller ortsforskning i forskarhörnet.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to kl 8-12.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 13.30 Äldreboendet Hällbacka i Söderfors. Väntjänstens sång- och fikastund. En stund med allsång till dragspel, gemenskap och nybakt till kaffet.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.