Pussy Riot klara för Gefle Gas

Medlemmar i det ryska kollektivet kommer i samband med festivalens inledande prisgala Joe Hill Memorial Music Awars att uppföra en föreställning om politiska fångar. Eventuellt medverkar också Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky även i lördagens musikprogram.

Samtidigt presenteras också de festivalmedverkande från jämställdhetsprojektet Systrarna: Erika Blackbird, Amanda Warren, Julia Humla, Beyla Edström, Vera Beräng, Lisa Eismar, Jenny Granström och Linn Wikblad.

Just nu är följande artister och band klara för medverkan på festivalen 1-2 juni: Di Leva, Pussy Riot, The Pillisnorks, Ida Long vs. LEHNBERG, RÅNDA, Frida Scar, Koma NurDil, Femme Equation, LowKii, Rommish, Vera K, Ryggrad, Mike Granditsky, Dan Königsson, Delorian, Lava Bangs, Xinombra, Dream Boys, Robin Forest, Johanna Brun, Le Lac Long 814, Julia Viktoria, St. Andreas, Maj Monet, A Choir Of Ghosts , Televote, Babylady, Anna Arco, Erika Blackbird, Amanda Warren, Julia Humla, Beyla Edström, Vera Beräng, Lisa Eismar, Jenny Granström, Linn Wikblad, Zeke Varg Mk. MMXVIII och Helges Allstars med bl.a Ingrid Fröderberg,. SONGLINES samtliga artister och ytterligare ett antal tillkommande band presenteras inom kort.