Testeboån svämmar över – Irenes tomt blev en sjö: "Nu ska jag köpa åror"

Irene Hellberg står i vatten upp till fotknölarna, alldeles innanför staketet där hon bor. Personal från räddningstjänsten är på plats för att kontrollera och riskbedöma.

- Jag har inte brytt mig tidigare men nu börjar det bli kris, säger hon.

Hennes hus ligger vanligtvis ungefär 50 meter från Testeboån. Nu har vårfloden höjt vattennivån i ån rejält och hela tomten är vattenfylld. Det finns en viss risk att en del av huset kan ta skada av vattenmassorna. Hon är ändå vid förhållandevis gott mod och planerar att åka in till stan för att köpa åror och nya gummistövlar.

- Jag är lite orolig för en del av huset. I morse ringde jag räddningstjänsten, försäkringsbolaget och säkerhetsansvarige på kommunen, säger Irene.

Under hela veckan har Jonas Ytterström jobbat med att bygga barriärer för att skydda sitt hus. På onsdagen sipprade det lite vatten in på tomten som ligger alldeles intill Testeboån i Forsby. Tidigt på torsdagsmorgonen brast fördämningen och vattnet forsade in på tomten. Hönsen, som bodde i ett hönshus på tomten, har tillfälligt fått flytta in i bostadshuset.

Vad kan du göra i det här läget?

- Det känns lite uppgivet just nu. Man känner sig maktlös. Just att man blir attackerad med vatten som strömmar in från alla håll. Men det är bara att hoppas på det bästa, säger Jonas Ytterström.

