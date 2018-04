Halvans bildminne: En okej dag med helikoptern

Försökte att få bli fotograf men det gick inte an, en grävskopsmaskinist var på foto och jag blev skrivbiträde på 1:2 kompaniet. Men jag fick rycka in som fotograf när det behövdes, två haverier med Lansen plåtade jag, båda piloterna förolyckades. Populäre flottiljchefen överste Lampells avtackning och diverse flottiljmästerskap i olika idrottsgrenar fick jag fotografera. Grävskopsmaskinisten fick stå i mörkrummet och framkalla filmer och ta fram kopior.

Till vardags, under övningar hade jag nästan alltid kameran med. Jag plockade ut skyddsmasken och hade den smidiga Leican i den väskan. Det var inte ofta vi hade gasövningar och då stod det på schemat, då fick kameran vara hemma. Gasmasksväskan skulle alltid vara med vid aktiviteter, det perfeka gömstället för en kamera.

Jag skulle också se till att mina kamrater på kompaniet fick bilder, så det var bara att beställa kopior av grävskopsmaskinisten. Det är nog få som ar ett sådant gediget lumparalbum som jag.

Det här fotouppdraget beställde den värnpliktige ytbärgaren. Det är han som vinschas ner från den hovrande Vertolhelikoptern, krokar fast den nödställde, som sen kan tas ombord på helikoptern.

Vi for ut i skogen, jag släpptes av, en tung docka slängdes av på en sten. Sen gjorde de ett varv, kom in lågt, ytbärgaren vinschas snabbt ner kopplar dockan och så upp och in och iväg. Övningen görs om några gånger till den sitter bra. Sen tas jag ombord igen.

Förutom ytbärgaren så finns en navigatör, en som sköter vinschen och två piloter med ombord. På hemvägen passar besättningen på att få sina och sina kollegors sommarstugor fotograferade från luften i Söderhamns fina skärgård. Enkelt jobb att stå i en stor öppning och via headset dirigera helikoptern i rätt läge och sen bara trycka av kameran. En rolig dag i lumpen men okej, det var orkanvindar när jag stod under helikoptern för att ta bild på ytbärgaren i skogen.

Lasse Halvarsson