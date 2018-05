Sommaren 2017 blev de gamla 100- och 500-kronorssedlarna ogiltiga. Enligt Riksbanken finns det cirka 12 miljoner sedlar av ett värde på fyra miljarder kronor.

Fram till den 30 juni går det fortfarande att sätta in pengarna på kontot. Kontakta din bank för att ta reda på hur du ska gå till väga.

Har du har kvar sedlar efter den 30 juni är det inte för sent att sätta in dem. Sedlarna kan du skicka till Riksbanken som mot en avgift på 100 kronor sätter in dem på ditt konto.