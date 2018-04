Prognosen: Så väntas vattnet stiga i Testeboån i helgen

I Jädraån ska flödet ha nått sitt max och avtar nu, men både i Gavleån och Testeboån väntas vattnet stiga lite till.

I Testeboån har vattennivån höjts dramatiskt, med över tio kubikmeter per sekund vissa dagar. Jämfört med det är ökningen på tre kubikmeter per sekund till i morgon rätt blygsam. Räddningstjänsten har bland annat byggt vallar för att skydda en pumpstation åt Gästrike vatten i Forsby och de senaste dagarna har flera tomter i just Forsby översvämmats.

Lars Peter Svensson ser med viss tillförsikt på möjligheten att pumpstationen ska klara sig undan:

– Där ser det ganska bra ut än så länge, vi hoppas att det ska hålla.

Effekterna längs Gavleån har varit små, kommunen har bland annat spärrat av broar mellan öarna i Boulognerskogen så att inte någon ska fastna ute på en ö i fall en bro brister, men räddningstjänsten befarar inte att några större problem ska uppstå.

Räddningstjänsten kommer att fortsätta ha extra bemanning under helgen för att hantera det fortsatt höga vattenståndet. Allmänhet som är i behov av det för att bygga vallar kan hämta sandsäckar på brandstationerna i Gävle och Sandviken.

SMHI har fortfarande en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden utfärdad i alla de tidigare nämnda vattendragen.