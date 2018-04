Slut på deppbilderna av Norrsundet om det här gänget får bestämma

Lagom till att jag svänger ner med bilen till Fyren i Norrsundet sjunger Brandy Clark till sin döda far om hur sågen har stängts ner sedan han dog och hur de kollegor som han jobbat med i trettio år tvingats att flytta.

”Since you've gone to heaven, they shut the sawmill down / Guys you worked for thirty years with have all moved out of town”

Läs mer: Mats Jonsson om landsbygdens problem på Gävle Teater

Bilden av Norrsundet har under det senaste decenniet präglats av dystra nyheter om fabriksnedläggning och de små orternas kamp för en fortsatt existens. Hade någon bett mig att se en bild av Norrsundet framför mig, hade det varit den med vita kors framför fabriken som togs vid en manifestation mot nedläggningen.

Nu har jag fått nya bilder av Norrsundet, och det är fotogruppen som deltagit i ”Med kameran som verktyg” som har gett mig de bilderna.

Bakom ”Med kameran som verktyg”, vars första fotoutställning av flera nu visas i Fyren, står filmproducenterna Kalle Boman och Anna Sohlman. Välkända profiler inom filmbranschen som valt att flytta till Norrsundet och som med denna satsning bidrar till att nya bilder av bygden skapas.

– Den här orten är inte unik med att ha dessa frågor. Hela landsbygden diskuteras nu som vore den en problemgrej, säger Kalle Boman.

Han säger att det sedan lång tid tillbaka har funnits en tradition av att dokumentera Norrsundet med kameran.

– Men det fanns ett ögonblick på vägen där den traditionen tog slut.

Denna satsning är ett försök att sparka liv i den traditionen igen. Kanske var dokumentationen en del av modernitetsprojektet, de goda åren då industrin växte och framtiden var löftesrik. När kurvorna började vika ner blev det inte längre lika intressant att fotografera omgivningarna.

Men vilka bilder har de boende i Norrsundet och resten av Hamrångebygden själva? Att det är bilder i plural är tydligt. Marianne Lundqvist, en av deltagarna, säger:

– Naturligtvis var det fruktansvärt för bygden, men bilden har inte varit entydig för hela bygden, säger hon och syftar på att det kanske framför allt var Norrsundet och inte omkringliggande samhällen som drabbades hårdast av fabriksnedläggningen.

Vi är på väg upp igen, och den här utställningen är en del av det. När man är på botten finns det bara en väg kvar – uppåt!

Många av bilderna, där det gemensamma temat som brusar genom dem är ”vatten”, visar natur. Delar av Norrsundet som inte ens de boende i Norrsundet har sett, eller som inte har blivit tydliga förrän de fångats av kameran.

– Vissa miljöer går man förbi varje dag, men ser inte förrän de har blivit till en bild.

En sådan upptäckt för flera av dem är att det i bygden finns tolv naturreservat att upptäcka och lyfta fram för besökare. Men hur kan man göra det om man själv inte känner till att de existerar?

En annan bild visar Ica-butiken i Bergby. Kanske som ett exempel på hur just matbutiker, eller för den delen bensinmackar, får en viktig roll också som samlingspunkter. När en bensinmack försvinner är det inte bara en fråga om att de boende måste åka långt för att tanka, de mister också en naturlig gravitationspunkt i samhället.

Men det räcker inte att alla har kameror i sina smartphones nuförtiden. Att klicka på en knapp är inte nog för att ta fotografier som håller för en närmare granskning. Därför har Kalle Boman tillsammans med Anna Sohlman utbildat deltagarna i kamerans hemligheter och bildkompositionens konst.

– Alla har verktygen, men hur man ska använda redskapen är inte lika tydligt, säger Kalle Boman.

Häromveckan var jag på Gävle Teater för att lyssna till serietecknaren Mats Jonsson, vars senaste serieroman ”Nya Norrland” handlar om orter på landsbygden just som Norrsundet. I hans fall är det Bollstabruk, som han såg gå från en blomstrande ort till en skamfilad ruin av sitt forna jag. Men under arbetet med serieromanen blev han också varse att den svartvita bilden av Bollstabruks förfall som han målat upp inte var helt sann. Befolkningen hade tagit saken i egna händer och tillsammans börjat skapa en framtid för orten.

Sådana vibbar utstrålar också gänget bakom utställningen i Fyren. Det finns någonting piggt i blicken, inte alls uppgivet slokande axlar.

Som Erik Siggstedt, en av deltagarna, säger:

– Vi är på väg upp igen, och den här utställningen är en del av det. När man är på botten finns det bara en väg kvar – uppåt!