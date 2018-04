Förre Brynäs-tränaren tar över som huvudtränare i Linköping: "Väldigt hedrad"

Den senaste tiden har Linköpings tränare för nästa säsong varit på tapeten. Det har ryktats åt olika håll, och så sent som för några dagar sedan sades Björklöven-tränaren Joakim Fagervall vara på väg att ta över klubben.

Så blev det inte, men likväl blev det en tränare som tidigare tränat just Björklöven. Under en hel säsong var Jonsson huvudtränare för Björklöven, och hösten 2016 påbörjade han sin andra, men sparkades tidigt in på säsongen.

Sedan dess har han stått utan tränarjobb, och istället jobbat som utvecklingschef på hockeyförbundet. Något det blir ändring på nu.

På lördagen meddelade nämligen Linköping via sin hemsida att Tommy Jonsson tar över rollen som huvudtränare för Linköping.

Jonsson har tidigare varit huvudtränare för Brynäs under fyra säsonger, där han bland annat var med och tog guld med klubben år 2012 och blev samma år utsedd till årets tränare i SHL (dåvarande Elitserien).

– Jag känner mig väldigt hedrad och det är en ära för mig att få vara en del av LHC. Längtan tillbaka till sporten har varit stor och jag känner mig otroligt motiverad för uppdraget i LHC, säger Tommy Jonsson till klubbens hemsida.

Tommy Jonssons kontrakt sträcker sig över två år.