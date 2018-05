Albumaktuella Gävlerockarna Greybeards till försvar för CC-Puben: "Hoppas livemusiken lever vidare"

GD besökte Greybeards redan i oktober 2016 när de höll på att spela in andra plattan "For The Wilder Minds". Flera olika inspelningssessioner, ommixningar och mastringar senare i flera olika studior, bland annat Sound Society i Gävle och Sound Control i Skutskär, är de redo att avtäcka sitt verk. Förhoppningarna är höga säger de på CC-Puben, som deras manager Regina Wallmark var med och drev tidigare.

Dagen innan release firar de med cheesecake, bubbel och chips. Ingen större nervositet märks på killarna, trots att de slitit så länge med sin bebis.

– Vi är fortfarande i startgroparna någonstans, och det får ta den tid det tar, säger Olle Westlund, sång och gitarr.

CC-Puben har betytt mycket för Greybeards. Här gjorde de ett av sina första gig hösten 2013. Här hade de releasefest för första plattan "Longing To Fly" 2015, som även finns inramad på en vägg. I påskas gjorde de också ett oväntat nedslag som det maskerade coverbandet Världens sämsta rockband. Epitetet är något av ett internskämt, som även ska bli titeln på dokumentären om dem som släpps senare i år.

De senaste veckorna har Gävleborna rasat mot fastighetsägarens krav på att CC ska sluta med livemusik. Ingen mer livemusik tvingar puben, vilken är ute till försäljning, att lägga ner ser det ut som.

– Som alla har vi stått framför baren och frågat "kan vi göra nånting?". Det är trökigt, men vi får hoppas att det går att köra livemusiken någon annanstans, att CC lever vidare på något sätt, säger Olle Westlund.

Trummisen Niklas Nironen sätter också in det hela i ett större sammanhang om svårigheterna i att få Gävleborna att ta del av livemusik bortom mainstream-fåran.

– Många tycker om att stötta livemusik. Alla vill ha stället kvar, men få är här. Personligen tror jag inte det blir så stor skillnad för livemusiken i Gävle om CC lägger ner.

Ingen annan scen med frekvensen om fem spelningar i veckan finns i dag, men mindre grupper kan spela på Rack N Roll, Gamla Katolska Kyrkan och Söders Källa. Mezopotamyas källare som hette Fenix tidigare är det oklart vad som händer med efter att Cube gick i stöpet. Gefle Hårdrocksklubbs Dirty Harry Rockbar i Harrys källare ska inte glömmas - och det är även här Greybeards agerar förband till Mustasch onsdag 9 maj. Den största spelningen gruppen gjort på hemmaplan hittills efter fem år som band menar de.

Nog för att de blivit nominerade till Local Heroes, vunnit Svensktoppen Nästas Gävleborgsuttagning och spelat på allsköns ställen, men det lokala gensvaret är kanske inte direkt massivt.

– Det var till exempel en okänd kille som kom fram på Söderhielmska och sa: "fan, ni håller på med bandet va?". Det hade varit kul att i stället få reaktioner som: "fan, det ni gör är jävligt bra alltså" också, säger Olle, sång och gitarr.

– Vi hoppas verkligen att Gävleborna upptäcker Greybeards nu, vilket fantastiskt band med internationella kvaliteter de är, säger Regina Wallmark, manager, skivbolagsdirektör och även co-producent till nya albumet.

Fokus har sedan flera år legat på den kräsna brittiska marknaden, vilket nu manifesteras i en UK-turné som drar i gång nästa vecka och ligger på totalt 14 datum. Flera positiva recensioner har kommit in redan. Det verkar som att satsningen burit frukt.

Helt klart är att Greybeards inte verkar leva upp till den dekadenta rockmyten. Regina Wallmark beskriver som "moralmorsan" som uppmanar bandet att inte dricka för mycket. Det råder inte brist på självironi.

– Vi är alltid i tid och artiga, det är inte så coolt, säger Ingemar Mårtensson med ett smajl.

– Vi gör korta smärtfria soundcheck, tar inte för mycket betalt, har inte sönder någonting, fyller Niklas Nironen i.

Men det sipprar fram några historier, om än ofrivilliga. Som den då Niklas Nironen underhandskastade ut sina trumstockar under andra Kina-turnén och en trumpinne träffade ett kinesiskt fan i ansiktet. Kineserna var inte vana vid den typen av rock-manér och resultatet blev att bandet fick betala tillbaka halva gaget. Några vilda efterfester återges också, men annars ger de intrycket av att vara "världens mest pålitliga rockband". Ett till dekadenspoäng ska vi ge Greybeards då låten "The Nerve" handlar om en trekant.

* Digital release för "For The Wilder Minds" fredag 4 maj på exempelvis Spotify. Vinylversionen på 500 ex samt cd av släpps över hela Europa inom kort. En singel kommer i höst.