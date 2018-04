Sista bokningarna för Gefle Metal Festival klara: Så blir årets lineup

De band som tillkommit är holländska black metal-bandet Asagrum, Letters from The Colony, Mystik, Tragederia, Feral, DRÅP, Chugger samt Gävlebanden Apocalypse Orchestra och Skulldrain.

Artisterna kommer att uppträda på tre olika scener och totalt är det 36 akter.

De tidigare bokningarna till Gefle Metal Festival 2018 är:

Angrepp, At The Gates, Behemoth, Belphegor, Cannibal Corpse, Carcass, Children of Bodom, Coroner, Eluveitie, F.K.Ü., Grave Digger, Infected Rain, Ixxi, Lacuna Coil, Null Positiv, Once Human, Pestilence, Sodom, Soulfly, Tesseract, The Charm The Fury, The Lurking Fear, Tribulation, Tyranex, Venom, Watain, Wolfheart.

Läs mer om Gefle Metal Festival 2018 här.