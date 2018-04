Helene Söderlund lägger ner elitsatsningen: "Wow vilken resa det har varit"

Det är i ett blogginlägg med rubriken Ett nytt kapitel som Helene Söderlund berättar om beslutet att inte satsa vidare på högsta nivå.

30-åriga Söderlund, ursprungligen från Tierp och bosatt i Falun - men med IFK Mora som klubbadress sedan gymnasietiden - berättar bland annat om sina största minnen från karriären.

Högst upp hamnar guldet i långdistans i VM i skidorientering i Tänndalen 2011.

"Det var en helt perfekt dag! Jag hade laddat så hårt för just den dagen och den masstarten hade funnits i mitt bakhuvud på varje träningspass under den förberedande sommaren och hösten. Det var där jag ville lyckas och det var just det guldet som jag ville ta!", skriver Helene Söderlund, som även berättar om Tour de Ski och framförallt den beryktade klättringen i Alpe Cermis, som hon beskriver som ett minne som är både plågsamt och häftigt.

Hon förklarar också att baksidan av alla fina minnen är de skador som hon drabbats av genom åren, och som till slut fått henne att avsluta karriären. Hon beskriver den vilja och envishet som fått henne att komma tillbaka gång på gång, men också att hon nu nått en punkt där hon måste vara ödmjuk och eftertänksam.

"Det känns givetvis tråkigt att avsluta en karriär med DNS hela säsongen, men samtidigt kanske det gör valet ännu mer givet. Min kropp klarar inte av den här belastningen och jag måste tänka lite bredare", skriver Helene Söderlund, som nu blickar framåt i livet, men samtidigt kan kosta på att ta en titt bakåt med både stolthet, glädje och tacksamhet.

"De senaste 15 åren har det mesta faktiskt kretsat kring att göra de optimala valen och sakerna för att utvecklas som skidåkare. Och wow vilken resa det har varit, både fysiskt och psykiskt!", konstaterar hon.