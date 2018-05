Totalseger för Granit på nordiska juniortouren

Under helgens Östersundstävling fick laget bestående av Robin Ahlberg, Rasmus Israelsson, Gustav Köhn, Ludvig Köhn och Arvid Norin spela i stor arena. Detta då samma curlingis som använts under VM i mixed dubbel tidigare i veckan kunde användas även för juniorerna. I gruppspelsmatcherna säkrades en direkt semifinalplats genom tre segrar och en oavgjord match mot två Härnösandslag, Oppdal och Lillehammer. Det ena Härnösandslaget var ett kombinationslag där de två unga Granitspelarna Kevin van Heteren och Noa Stenälv ingick. Gävlekillarna i det laget hade stor del i att det blev meriterande vinster i övriga tre gruppspelsmatcher, men i kvartsfinalen blev det sedan förlust för dem mot Oppdal.

I semifinalen ställdes Granitlaget återigen mot Lillehammer, det lag man spelat oavgjort mot i gruppspelet, och visst blev det oavgjort igen. Matchen fick avgöras i skiljeomgång och med en lite för kort dragning i sista sten av annars stabilt spelande Ludvig Köhn blev det en snöplig förlust. Tredjeprismatchen skedde mot Oppdal och där såg sig norrmännen tvungna att tacka för matchen redan efter sex av de åtta omgångarna.

Nordic Junior Curling Tour (NJCT) är sedan förra säsongen en satsning för att utveckla juniorcurlingen i de nordiska länderna. Granits juniorer övertygade redan under premiärsäsongen och tog hem totalsegern i touren även då. Den totalsegern har betytt mycket för grabbarna och ledde även till deras hittills största curlingminne. I mars denna vinter blev de tillsammans med de norska damjuniorsegrarna inbjudna till Edmonton i Kanada för spel i Marc Kennedy Junior Classic 2018. Det blev ett oförglömligt minne med många kanadensiska curlingvänner och träning tillsammans med den legendariske olympiske mästaren och världsmästaren Marc Kennedy.

Tredjeplatsen i Östersund innebär också att Granitlaget till nästa säsong antagligen blir rankade som landets bästa juniorlag, vilket man även var innevarande säsong (så kallad Curly Tour). Det stora misslyckandet under den fina säsongen var annars junior-SM. Nu går grabbarna in med gott mod i sommarträningen med sikte på att under nästa säsong även lyckas där.