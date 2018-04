Tre Kronor sörjer Avicii – hyllar världsartisten på speciellt sätt: "Många omklädningsrum har förgyllts av hans musik"

I fredags nåddes omvärlden av det tragiska beskedet att den 28-årige superstjärnan Tim Bergling, mest känd under artistnamnet Avicii, hade gått bort.

Fans, världen över, har hedrat den unge artisten – nu väljer Tre Kronor att göra detsamma.

När Tre Kronor bjuder in Tjeckien, till Scaniarinken, på lördag, och Ryssland till Hovet dagen efter, kommer det svenska landslaget enbart att spela den svenske artistens musik under uppvärmningen.

”Hur många omklädningsrum har inte förgyllts av hans musik? VM-förfesten börjar på torsdag och Tre Kronor vill stämma in i hyllningskören till Tim Bergling. Under hela Sweden Hockey Games spelar vi bara Avicii under vår uppvärmning. Vila i frid, Tim”, skriver man på sin Twitter.

En av de flera tusentals människor som sörjt Tim Berglinds bortgång är NHL-spelare Mika Zibanejad. I en intervju med Sportbladet berättar han att beskedet kom som en chock.

– Jag vet att många av mina nära vänner jobbat väldigt nära med honom och kände honom väl. Det är extra tungt. Det är synd.. jättejobbigt. Men man får uppskatta hans musik hela tiden och jag tror det blir större uppskattning nu på ett sätt. Det är inte kul när man också ser personer runt om en som kände honom mycket bättre än vad jag gjorde och som var med honom. Det är tragiskt, säger Zibanejad.

