Orientering: Här är resultaten från Veteranträffen i Österfärnebo

D40, 4 600 m: 1) Lena Bernhardsson, Årsunda IF, 50.48, 2) Jenny Johansson, Valbo AIF, 53.47.

H40, 6 200 m: 1) Stefan Strid, Valbo AIF, 1.43.14.

D45, 4 000 m: 1) Josefine Nordström, OK Triangeln, 44.27.

D50, 4 000 m: 1) Monica Boman, Gävle OK, 59.32.

H50, 5 200 m: 1) Dan Norin, Gävle OK, 46.02, 4) Johan Andersson, Valbo AIF, 1.02.56.

D55, 4 000 m: 1) Ylva Grape, Dalaportens OL, 48.26, 4) Kia Bratberg, OK Hammaren, 1.00.50, 7) Carina Holmberg, OK Hammaren, 1.26.10.

H55, 4 600 m: 1) Peter Lundberg, Järfälla OK, 41.14.

D60, 3 800 m: 1) Lena Larsson, Sala OK, 51.23, 2) Mona Åkerman, Valbo AIF, 57.47.

H60, 4 200 m: 1) Roger Lind, Leksands OK, 36.40, 5) Lars Bengtsson, Årsunda IF, 41.58, 7) Mats Hedberg, Årsunda IF, 43.45, 10) Kjell Viklund, Hofors OK, 49.48, 11) Ola Hedin, OK Hammaren, 50.36, 12) Tommy Berger, Gävle OK, 53.53, 15) Christer Segerquist, Gävle OK, 59.05, 17) Göran Lyrberg, Valbo AIF, 1.01.17.

D65, 3 400 m: 1) IngMarie Åsenlund, Gävle OK, 43.48, 7) Helena Hemström, Gävle OK, 58.33.

H65, 4 200 m: 1) Sven-Olov Wiklund, Arboga OK, 45.46, 4) Hasse Åberg, Valbo AIF, 50.18, 6) Mats Hemström, Gävle OK, 53.27, 11) Ove Åberg, Storviks IF, 58.32.

D70, 2 200 m: 1) Karin Delin, Alfta-Ösa OK, 32.42.

H70, 3 800 m: 1) Kenneth Johansson, Eskilstuna OL, 42.25, 5) Lasse Holm, Storviks IF, 47.29, 6) Ola Karlsson, Storviks IF, 49.19, 14) Per Elfström, Årsunda IF, 54.36, 17) Stig Oveland, Valbo AIF, 1.01.16, 18) Sven-Erik Kempe, OK Hammaren, 1.03.30, 20) Inge Persson, Ockelbo OK, 1.04.47.

D75, 2 200 m: 1) Lena Leandersson, Älvdalens IF OK, 31.54, 3) Margareta Skoog, Valbo AIF, 37.31.

H75, 3 400 m: 1) Karl Johansson, IFK Hedemora OK, 42.48.

D80, 2 000 m: 1) Asta Sjöberg, Lindebygdens OK, 33.40.

H80, 2 200 m: 1) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 29.50, 6) Börje Vestring, Gävle OK, 36.53.

D85, 2 000 m: 1) Ulla Bengtsson, Årsunda IF, 1.02.51.

H85, 2 000 m: 1) Anders Ahnlén, OK Hammaren, 43.08.

Öppen motion 3, 1 900 m: 1) Ingrid Munktelius Öhlén, Surahammars SOK, 34.14.

Öppen motion 7, 3 800 m: 1) Ann-Sofi Karlsson, Gävle OK, 40.20, 5) Hans Aurell, Gävle OK, 50.56, 8) Eva-Lena Mäkinen, OK Hammaren, 58.05, 10) Edvin Mäkinen, OK Hammaren, 1.05.25, 14) Åke Persson, Ockelbo OK, 1.09.12, 15) Enar Persson, Ockelbo OK, 1.15.28, 16) Anders Karlsson, Årsunda IF, 1.17.47, 19) Evelina Johansson, Gävle OK, 1.21.42, 23) Sven-Åke Windahl, Gävle OK, 1.47.46.